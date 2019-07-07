بالصور.. المباشرة بتوزيع رواتب مقاتلي اللواء 22 في الحشد الشعبي

2019/07/07 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت الإدارة المركزية بالتنسيق مع مالية قيادة قاطع الرافدين واللواء 22 في الحشد الشعبي، الأحد، بتوزيع رواتب المقاتلين الذين لم يتسلموا بطاقات الـ"كي كارد".

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