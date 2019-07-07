قوة من الحشد تعثر على سيارة مفخخة في صحراء الجزيرة ضمن عمليات

2019/07/07 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوات الحشد الشعبي، الاحد، على سيارة مفخخة في صحراء الجزيرة غربي العراق ضمن عمليات "ارادة النصر".وقال موفدنا ان، قوة من الحشد عثرت على سيارة مفخخة نوع بيك اب وكانت بداخلها حاسبتان لاب توب ضمن عمليات "ارادة النصر".يذكر ان قوات الحشد الشعبي والجيش انطلقت صباح اليوم 7/7/ 2019 بعملية "ارادة النصر" لملاحقة ...

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