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الأحد 7 يوليو 2019 | 12:32 مساءً | عدد القراءات : 20

مفتشية الداخلية تعيد وتوصي بإعادة أكثر من 36 مليار دينار وتمنع هدر 35 مليون دولار

بغداد/...تمكن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الاحد، من إعادة والإيصاء بإعادة أكثر من 36 مليار دينار ومنعت هدر أكثر من 35 مليون دولار خلال المدة من 1/11/2018 الى 20/6/2019.

وذكر تقرير صادر عن مديرية التدقيق والرقابة المالية في مفتشية الداخلية بحسب بيان لها " أن ملاكاتها العاملة في أقسام الهيئات ومتابعة تنفيذ العقود وتدقيق العقود تمكنت خلال المدة المحصورة بين الأول من تشرين الثاني لعام 2018 الى العشرين من شهر حزيران 2019 من إعادة (4,203,304,425) ديناراً و (15,877) دولاراً، وأوصت بإعادة (32,086,234,691) ديناراً، ومنعت من الهدر مبلغاً قدره (828,915,650) ديناراً و 35 مليون دولاراً.

يذكر أن هذه المبالغ التي تمكنت مفتشية الداخلية من اعادتها والإيصاء بإعادتها أو التي منعتها من الهدر تحققت خلال المدة القصيرة المذكورة من تولي السيد جمال الأسدي مسؤولياته مفتشاً عاماً لوزارة الداخلية نهاية عام 2018.انتهى 1

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