2019/07/07 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن إعادة والإيصاء بإعادة أكثر من 36 مليار دينار ومنعت هدر أكثر من 35 مليون دولار خلال المدة من 1/11/2018 الى 20/6/2019.وذكر تقرير صادر عن مديرية التدقيق والرقابة المالية في مفتشية الداخلية تلقت “خطوة برس” نسخة منه، أن “ملاكاتها العاملة في أقسام الهيئات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفتشية الداخلية تعيد وتوصي بإعادة اكثر من 36 مليار دينار وتمنع هدر 35 مليون دولار وكالة خطوة برس.

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