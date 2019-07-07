طهران: جميع الخيارات مطروحة بشأن مصير الاتفاق النووي

2019/07/07 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس اعتبرت إيران اليوم الأحد أن جميع الخيارات مطروحة حول مصير الاتفاق النووي، ومع أنها قلصت التزاماتها بهذا الاتفاق، إلا أنها أشارت إلى أن أبواب الدبلوماسية ما زالت مفتوحة.وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مؤتمر صحفي، “سنبعث برسالة اليوم للاتحاد الأوروبي بأننا سنخفض التزاماتنا وهي خطوة تهدف إلى الحفاظ على

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