محمد الهلالي - حوار مع خديجة رياضي حول وضعية الحركات الاجتماعية بالمغرب أجرت الحوار: جريدة -بوليتيس- الفرنسية ترجمة: محمد الهلالي

2019/07/07 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الهلالي تقديم: خديجة رياضي هي أول امرأة ترأست "الجمعية المغربي لحقوق الإنسان" من سنة 2007 إلى سنة 2013.ولقد تأسست هذه الجمعية سنة 1979، وتحتفل هذه السنة بالذكرى الأربعين لتأسيسها.وتُعتبرُ من أقدم الجمعيات غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان بالمغرب.ولقد حصلت خديجة رياضي على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سنة 2013.الحوار: سؤال: هل بإمكانكم التعريف بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟ جواب......

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