2019/07/07 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا مجلس محافظة ديالى، الأحد، قيادة العمليات المشتركة إلى شمول المحافظة بعمليات “ارادة النصر” التي انطلقت اليوم لملاحقة فلول داعش في نينوى والانبار وصلاح الدين، مشيرا الى ان فلول التنظيم الاجرامي يتحركون من ديالى باتجاه تلك المحافظات.وقال عضو المجلس احمد الربيعي في تصريح لـ/المعلومة/ إن “امن محافظة ديالى مرتبط بأمن صلاح الدين والمحافظات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تطالب بشمولها بعمليات “إرادة النصر” لتجفيف منابع الإرهاب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تطالب بشمولها بعمليات “إرادة النصر” لتجفيف منابع الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).