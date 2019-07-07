قيادة العمليات المشتركة تكشف عن بدء عمليات عسكرية واسعة لمطاردة فلول الارهابيين في ثلاث محافظات حتى الحدود السورية

2019/07/07 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة العمليات المشتركة اليوم الأحد، عن انطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق باسم ” ارادة النصر ” في ثلاث محافظات بالبلاد تنتهي حتى الحدود مع سوريا.وورد في بيان للقيادة أن “المرحلة الأولى من عملية “إرادة النصر” انطلقت صباح اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة بعمليات واسعة لتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى …

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