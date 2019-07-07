مفتشية الداخلية تمنع هدر اكثر من 35 مليون دولار خلال الاشهر الماضية

2019/07/07 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، اليوم الاحد، اعادة والايصاء باعادة اكثر من 36 مليار دينار ومنعت هدر أكثر من 35 مليون دولار خلال السبع الاشهر الماضية".

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