2019/07/07 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، اليوم الاحد، عن فتح شارع رئيس وأربعة ازقة جنوب بغداد.وذكر بيان للامانة تلقته وكالة صدى ، أن “بلدية الدورة قامت بحملة لرفع الكتل الكونكريتية وفتح شارع 56 الرئيسي الذي يربط شارع الراشد بشارع الضغط ضمن منطقة ابو دشير بالاضافة الى رفع الكتل الكونكريتية وفتح الازقة 37 و 39 ضمن 852 والزقاقين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد:فتح شارع رئيس وأربعة ازقة جنوب بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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