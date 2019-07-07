العراق يطلق عملية عسكرية واسعة على حدوده مع سوريا لملاحقة “داعش”

2019/07/07 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الصباح الجديد اعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الاحد انطلاق عملية عسكرية واسعة على حدودها مع سوريا لملاحقة بقايا مايسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).ونقلت خلية الاعلام الامني العراقي في بيان عن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبدالامير رشيد يارالله قوله “انطلقت صباح اليوم المرحلة الاولى من عملية (ارادة النصر) لتطهير المناطق المحصورة ...

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