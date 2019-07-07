مفوضية حقوق الانسان تحذر من ارتفاع نسبة التلوث والأمراض السرطانية في النجف

2019/07/07 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد حذرت مفوضية حقوق الانسان في العراق، اليوم الاحد، من ارتفاع نسب التلوث والامراض السرطانية في محافظة النجف بسبب تصريف خط المياه الثقيلة الى شط الكوفة.وقال عضو اللجنة فاضل الغراوي في بيان تلقت “الصباح الجديد”، نسخة منه، اننا “نحذر الحكومة العراقية من ارتفاع نسب التلوث والامراض السرطانية في محافظة النجف الاشرف، ...

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