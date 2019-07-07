الكمارك تصدر توجيها للمستوردين والمخلصين

2019/07/07 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت الهيئة العامة للكمارك اليوم الاحد، توجيها الى كافة المستوردين والمخلصين الكمركيين المجازين رسميا من قبلها بضرورة التواجد خلال الساعة الاولى من الدوام الرسمي في

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