هيئة ذوي الإعاقة تشارك في اجتماع اللجنة المركزية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر

2019/07/07 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

شاركت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باجتماع اللجنة المركزية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر الذي انعقد في مقر

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