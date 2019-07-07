تراجع أرباح

2019/07/07 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أرباح "المراعي" بنسبة 11.9% في الربع الثاني من العام الحالي إلى 582.5 مليون ريال، مقارنة بـ661.4 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

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