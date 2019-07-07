2019/07/07 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الحرس الثوري : بدأ الاعداء يدركون قوة ايران الحقيقية

اكد قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء "حسین سلامی" بان الاعداء

وبمرور الزمان بداوا يدركون قدرات ايران الحقيقية.وقال اللواء "حسین سلامي" خلال ازاحة الستار عن منظومة الاتصال

التكتيكية "سبهر 110" وبحضور قادة الحرس الثوري باننا بدانا نشهد كسر

احتكار القوى الكبرى لتكنلوجيا الاتصالات المتقدمة، موضحا انه لو

كشفنا عن التقدم الذي حازت عليه ايران في مجال تكنلوجيا الاتصالات

المتقدمة والقيادة والتحكم، فإننا لن نكون مبالغين اذا قلنا باننا

وصلنا الى مشارف هذه التكنلوجيا المتقدمة.واعلن قائد حرس الثورة الاسلامية: قررنا برفع مستوى وتجهيز حرس الثورة

بارقى انظمة الاتصال التي يعرفها العالم.

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