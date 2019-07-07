عند خدمته ضابط مدفعية.. نائب امريكي يعترف بقتل مئات العراقيين في الفلوجة

2019/07/07 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب الجمهوري من ولاية كاليفورنيا دنكان هانتر والذي كان يخدم في العراق كضابط مدفعية ، ان وحدته قتلت المئات من المدنيين العراقيين خلال تواجدهم في مدينة الفلوجة عام 2004 .ونقلت شبكة سي أن أن الامريكية عن هانتر قوله : ” كنت ضابطا في المدفعية واطلقنا مئات القذائف على الفلوجة وقتلنا على الأرجح مئات […]

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