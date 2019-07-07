تحسبا للحوادث المفتعلة..اجتماع امني لتشكيلات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة

2019/07/07 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة اجتماعا موسعا لدائرة التصاريح الامنية والكادر المتقدم ومدراء شعب التصاريح في التشكيلات كافة.وذكر بيان للوزارة : تم خلال الاجتماع مناقشة موضوع الدفاع المدني واتخاذ الاجراءات الاحترازية تحسباً للحالات الطارئة والحرائق سواء كانت مفتعلة او غير مفتعلة والتنسيق مع مديرية الدفاع المدني وحماية المنشأت.”.وجرى خلال الاجتماع استضافة ضابط […]

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