فقدان البصر لم يمنع الطفل زين العابدين من امتلاك عدة مهارات

2019/07/07 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فقدان البصر الولادي لم يمنع الطفل زين العابدين حيدر من كربلاء المقدسة من امتلاكه عدة مهارات في مجال الرياضة والفن, ليكون متميز عن باقي أقرانه.لمتابعة التقرير كامل عبر اليوتيوب:

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