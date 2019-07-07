إيران: لاقيود على تصدير المواد الانشائية والبلاط والسراميك للعراق

2019/07/07 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مدير عام الشؤون العربية والافريقية بمنظمة التنمية التجارية الايرانية مسعود كمالي اردكاني، الأحد، عن عدم وجود قيود ازاء تصدير المواد الانشائية والبلاط والسراميك للعراق.ونقلت وكالة “فارس” عن اردكاني قوله، إن “ العراق منع توريد بعض السلع منها الملح والمعكرونة وأن هذا التعميم يشمل جميع الدول المصدرة وليس ايران حصرا”.وأضاف، أن “عملية […]

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