السجن ست سنوات لضابطين عراقيين تسببا بوفاة موقوف

2019/07/07 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات النجف حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدانين اثنين يعملان ضابطين في مديرية مكافحة إجرام النجف لقيامهما بالاعتداء على موقوف بالضرب ما تسبب في وفاته.وذكر بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان "المدانين اقدما على الاعتداء عمداً بالضرب على المجنى عليه عندما كان موقوفاً لدى شعبة الوفاء لمكافحة الاجرام في مدينة النجف على ذمة قضية سرقة مسجلة لدى الشعبة المذكورة".ولفت الى ان "الاعتداء بالضرب ادى الى وفاة الموقوف"، مبيناً ان "المحكمة نظرت قضية المدانين ووجدت الادلة كافية واصدرت قرارها بالسجن لكل منهما لمدة ست سنوات وفقاً لاحكام المادة 410 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات".

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