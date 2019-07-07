البدء بتنفيذ الصفحة الثانية من عملية حزام جنوب بعقوبة الامني

2019/07/07 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت قيادة شرطة ديالى بتنفيذ الصفحة الثانية من عملية حزام جنوب بعقوبة الامني.وقال العقيد غالب عطية الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى في بيان :” ان المرحلة الثانية من عملية حزام جنوب بعقوبة الامني انطلقت لتمشيط القرى الزراعية جنوب ناحية كنعان وتعقب خلايا داعش وتامين الطرق الزراعية “.واضاف :” ان نتائج الصفحة الاولى […]

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