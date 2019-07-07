لقطة صادمة لهجوم كلب ضخم على امرأة – فيديو

2019/07/07 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر موقع لايف ليك، لقطات صادمة للحظة هجوم كلب ضخم على امرأة تسير في أحد الشوارع بمقاطعة جيانغسو في الصين.

أظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة، المرأة وهي تمشي في الشارع وفجأة هجم عليها كلب كبير مما تسبب في سقوطها على الأرض، وظل يسحبها من ملابسها وهي تحاول الدفاع عن نفسها.

هرعت امرأة من داخل متجر وتمكنت من إنقاذ المرأة الأخرى من الكلب وراح تسحبها وتدفع الكلب بعيدا عنها حتى تركها ورحل بعيدا.

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