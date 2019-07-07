وزير الدفاع اليمني: المرحلة المقبلة ستكون أشد إيلاما على السعودية

2019/07/07 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..توعد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، الأحد، التحالف السعودي بأن تكون المرحلة المقبلة أشد إيلاما، مشيرا إلى أن القوات المسلحة وصلت إلى مرحلة متقدمة في مجالات الصناعات العسكرية.وقال العاطفي خلال حضوره معرضا للقوات المسلحة شهد عرض اسلحة جديدة، إن “القوات المسلحة وصلت إلى مرحلة متقدمة في مجالات الصناعات العسكرية التي […]

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