وزير الخارجية العماني يلتقي الاسد ويبحث معه العلاقات الثنائية

2019/07/07 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للوزارة العمانية، اطلع عليه موقع "الغدير"، انه" التقى وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوى، اليوم، الرئيس السوري بشار الاسد، وجرى بحث الاحداث الجارية في المنطقة العربية وسبل تهدئتها".واضاف البيان، انه" كما تم بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيز المساعي الرامية إلى استعادة الامن والاستقرار في المنطقة".انتهى..م.م

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