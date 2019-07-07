اللواء الثاني بالحشد ينظم حملة للتبرع بالدم في قاطع شرق الانبار

2019/07/07 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم اللواء الثاني بالحشد الشعبي، الاحد، حملة للتبرع بالدم في قاطع شرق الانبار في مستشفى الفلوجة العام.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى انه ، بتوجيه مباشر من قبل قائد عمليات قاطع شرق الانبار حشد شعبي طاهر الخاقاني نظم ابطال اللواء الثاني بالحشد الشعبي اليوم حملة كبرى للتبرع بالدم في مستشفى الفلوجة العام.

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