نائب يدعو لاتخاذ موقف حازم ضد من يستهدف مؤسسة الجيش

2019/07/07 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..



دعا النائب عادل خميس المحلاوي رئيس الوزراء بأتخاذ موقف حازم ضد كلّ من يحاول اضعاف مؤسسة الجيش او ينال منها.

وقال المحلاوي، اليوم الاحد، لاحظنا في الايام الماضية صدور تصريحات وفبركات تسيء للجيش العراقي وقادته واتهامات ظالمة تنال من قياداته “وهذا امر مرفوض ونقف بالضد منه وهي محاولات يائسة لاستهداف حصن العراق”.

وشدد على “ان الجيش العراقي مفخرة لجميع العراقيين وقاتل الارهاب واعطى تضخيات سخية ودماء غالية في الدفاع عن العراق وشعبه وان الاساءة له اساءة للعراقيين بمختلف الوانهم ومذاهبهم وديناتهم”.

وأكد وجوب ان تتخذ القوى السياسية “موقف رافض لتلك الاساءات والاتهامات الباطلة التي تصدر ضد قياداته وكما يتطلب من القائد العام للقوات المسلحة اتخاذ موقف حازم ضد كل من يحاول اضعاف تلك المؤسسة لغايات شريرة ومشبوهة مدعومة خارجيا بمعاونة أخرى داخلية ممولة لاستهداف أمن واستقرار الوطن”.

وأشار الى “ان الجيش هو سور الوطن وحامى ارضه وشعبه وله فضل على العراقيين وان قياداته مفخرة للشعب العراقي ولهم تاريخ مشرف وناصع خلال السنوات الماضية في محاربة الارهاب وتشهد لهم ساحات القتال وقدموا ومازالوا يقدمون الكثير في سبيل الوطن كي ينعم ابنائه بالامن والسلام “..

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