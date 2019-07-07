تيار الحكيم يلوح باقالة عدد من الوزراء

2019/07/07 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، يوم السبت، عن حراك برلماني لاستجواب عدد من الوزراء، في الحكومة العراقية الحالية، برئاسة عادل عبدالمهدي.

وقال النائب عن التيار علي البديري ان “كتلة الحكمة البرلمانية، اعدت ملفات لاستجواب عدد من الوزراء بحكومة عبدالمهدي، سجل عليهم تقصير في اداءهم، كما هناك وزارات فيها ملفات تحوم حولها شبهات وغيرها”.

وأكد البديري “نرى ان بعض الوزراء بعد استجوابهم سيكونون قريبون جداً من الاقالة والتغيير، وهذا الشيء طبعاً، عائد الى قناعة النواب بأجوبة الوزير”، مؤكدا ان “تيار الحكمة، سيشاند اي وزير او مسؤول بالحكومة يكون ناجحاً بعمله، مهما كان انتماؤه السياسي او القومي او المذهبي”.

وقرر مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء، تمديد فصله التشريعي الثاني لمدة شهر واحد.

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