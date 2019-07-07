رئيس مدغشقر وأولاده في مصر لمساندة المنتخب

2019/07/07 | 13:16

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بغداد اليوم -/ متابعة

وصل القاهرة رئيس جمهورية مدغشقر أندريه راجولينا، لمساندة منتخب بلاده في مباراته أمام منتخب الكو...





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