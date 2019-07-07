خلاف نيابي حول احتساب الاصوات في قانون انتخابات مجالس المحافظات

2019/07/07 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت اللجنة القانونية النيابية عن وجود نقطة خلافية رئيسة تتعلق بالية احتساب الاصوات في مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات ، المقرر ان يعرض للتصويت على جدول اعمال جلسة يوم الخميس المقبل .

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