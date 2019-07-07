“ميمي” يخذل العراقيين.. مليون دولار من الدحيل القطري افضل من اللعب الى جانب رونالدو!!

2019/07/07 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أعلن نادي الدحيل القطري ،اليوم الأحد، تعاقده مع مهاجم المنتخب العراقي مهند علي “ميمي” للعب ضمن صفوفه في الموسم المقبل، بعد شهور من الحديث عن انتقاله إلى نادي يوفنتوس الإيطالي.وورد في بيان للنادي القطري، أنه “تم التعاقد مع مهاجم المنتخب العراقي مهند علي “ميمي”، وباشرنا في إصدار تأشيرة الدخول له في […]

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