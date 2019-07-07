"ميمي" إلى الدحيل بالقطري بدلا من يوفنتوس و بنفيكا

2019/07/07 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي الدحيل القطري تعاقده مع مهاجم المنتخب العراقي مهند علي "ميمي" للعب ضمن صفوفه في الموسم المقبل، بعد شهور من الحديث عن انتقاله إلى نادي يوفنت...

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