English | كوردى

أمانة بغداد تباشر بحملة خدمية كبرى شرقي العاصمة


أمانة بغداد تباشر بحملة خدمية كبرى شرقي العاصمة
2019/07/07 | 13:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-       يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة بغداد تباشر بحملة خدمية كبرى شرقي العاصمة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة بغداد تباشر بحملة خدمية كبرى شرقي العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).

كامل التفاصيل في: المعلومة ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا