مسؤول روسي: أميركا تتحمل مسؤولية الحفاظ على الاتفاق النووي

2019/07/07 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيف، الأحد، أن مطالب إيران بالحفاظ على الاتفاق النووي لها ما يبررها، مشيرا إلى أن مسؤولية الحفاظ عليه تقع على عاتق الولايات المتحدة.وقال كوساتشيف في تصريح لوكالة “سبوتنيك” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الشيء الرئيسي في الوضع الحالي ليس المعايير المادية لتخصيب اليورانيوم، ولكن […]

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