امانة العاصمة تزيل التجاوزات عن شارع 13 شرقي بغداد

2019/07/07 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … اعلنت امانة بغداد، اليوم الاحد، عن المباشرة بحملة كبيرة لازالة التجاوزات عن شارع 13 شرقي العاصمة.وقالت الامانة في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، ان “ملاكاتها في بلدية بغداد الجديدة بحملة كبيرة لازالة التجاوزات وفتح الشارع المذكور أمام حركة السير والمرور والذي اغلق بفعل التجاوزات الجسيمة ضمن حي بغداد الجديدة “.واضافت، […]

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