2019/07/07 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صفقات سرية وتأثيرات سياسية لبيع منصب قائممقام سوق الشيوخ في ذي قار

بغداد/...



كشف مصدر مطلع في سوق الشيوخ، الخميس، عن وجود مساعي كبيرة لعقد صفقات سرية بشأن منصب القائممقام، فيما تشير التوقعات الى أن هناك مرشحين لهذا المنصب يسعون الى استمالة اعضاء المجلس البلدي وشراء أصواتهم.

وقال المصدر الذي فضل عدكم ذكر أسمه لـ"عين العراق نيوز"، أن “هناك مساعي من قبل بعض المرشحين لاستمالة اعضاء مجلس القضاء لشراء اصواتهم مقابل التصويت لهم”.

وقال المصدر، الذي لم يوضح تفاصيل الأشخاص الذين يتحركون لشراء المنصب، لكنه أكد هناك نفوذ سياسي لبعض الجهات تعقد اجتماعات مستمرة من أجل الحصول على منصب القائممقام، بعد أن اخفقت الجولة الاخيرة في حسم الترشيح”.

وكانت الجلسة الاخيرة لاختيار قائممقام قضاء سوق الشيوخ قد انتهت بتساوي عدد الأصوات بين مرشحين اثنين، فيما قرر القاضي المشرف على الجولة اعادة فتح باب الترشيح من جديد”.انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صفقات سرية وتأثيرات سياسية لبيع منصب قائممقام سوق الشيوخ في ذي قار) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صفقات سرية وتأثيرات سياسية لبيع منصب قائممقام سوق الشيوخ في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).