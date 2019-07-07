2019/07/07 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات النجف ، اليوم الأحد، حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدانين اثنين يعملان ضابطين في مديرية مكافحة إجرام النجف لقيامهما بالاعتداء على موقوف بالضرب ما تسبب في وفاته. وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ، أن ” المدانين اقدما على الاعتداء عمداً بالضرب على المجنى عليه عندما كان موقوفاً لدى شعبة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكم ست سنوات لضباط تسببو بوفاة موقوف النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكم ست سنوات لضباط تسببو بوفاة موقوف) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكم ست سنوات لضباط تسببو بوفاة موقوف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).