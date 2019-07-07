2019/07/07 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زمان الدراجي

موضوع في غاية الأهمية اتمنى ان تشاركوا في مناقشته والترويج له بين افراد المجتمع ، وهو من ضمن أخلاق الاسلام بل وكل الديانات الأخرى ، بعد ان عجزت الحكومة عن الإيقاظ بالتزاماتها امام الفقراء وخاصة الطلاب ! في بداية العام الدراسي الماضي قام احد استاذة علم الاجتماع في احدى الجامعات العراقية بإلقاء محاضرة على الطلاب بعنوان التكافل الاجتماعي ، بعد ان سمع بحادثة الطالبة التي رفضت ان تفتش حقيبتها الا في غرفة خاصة والذين وجدوا فيها بقايا طعام من مطعم الطلاب ( نادي الطلاب ) لتطعم به عائلتها !!! وقام بتجربة مع طلابه البالغ عدد الطلاب والأساتذة بالجامعة ١٤٠٠ طالب وطالبة وأستاذ ، بدأها بقصة النبي يوسف ع عندما أمر باستقطاع خمس الواردات من زراعتهم لمدة سبع سنوات ، لعلمه بمجيء سبع سنوات عجاف ؟ وفعلاً تم له الأمر وحدث الذي حدث وتجاوزوا الأزمة ،قام الاستاذ بتجربة صندوق اسماه صندوق التكافل للطلبة الفقراء ووضعه في باب الجامعة بعد ان أخذ الموافقات الأصولية من الجامعة وبعلم كل الأساتذة ؟ وطلب من الجميع المشاركة في هذه الفعالية الإنسانية ؟ وذلك بوضع مبلغ زهيد هو ٢٥٠ دينار ( شهرياً ) في الصندوق تطوعياً وليس إجبارياً لمساعدة الفقراء ، ويفتح مرتين في السنة ؟ وبعد مضي اربعة اشهر فتح الصندوق ليرى العجب ؟ لقد وجد فقط 2750 دينار فقط خلال الأربع اشهر الماضية ، اخفى الخبر عن الجميع وأعاد الصندوق لوضعه وبما فيه وبمكان اكثر وضوحاً مع وضع لافته كبيرة فيها نصيحة تكافلية وحث الجميع على المشاركة ؟وقبل بدأ الامتحانات النهائية فتح الصندوق مرة أخرى ليرى ان عدد المشاركين الكلي وخلال السبعة اشهر الماضية ثلاثون مشارك ، اي وجد مبلغ قدره 7500 دينار فقط ! حاول ان يفهم السبب عن عدم المشاركة تعجب من كل الاسباب التي سمعها !!! يقال والعهده على الراوي ان الاستاذ استقال وخرج من العراق ؟هل يستطيع احد ان يعرف الاسباب !!!

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