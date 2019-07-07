2019/07/07 | 13:28

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بالوثيقة: لجنة الخدمات النيابية توجه أسئلة لوزير الاتصالات بشأن تخفيض أسعار الانترنت

كلمة -

بغداد

وجهت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، يوم الاحد، اسئلة الى

وزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي بشأن تخفيض اجور سعات

الانترنت.

وتضمنت وثيقة للجنة موجهة الى وزير الاتصالات، اربعة اسئلة حول

السند القانوني لاستيفاء الرسوم من الشركات وسبب التخفيض بمقدار

2000 دولار فقط.

وتساءلت اللجنة بحسب الوثيقة عن "اسباب عدم شمول عقود الكوابل

البحرية مع شركات القطاع الخاص بالتخفيض".

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