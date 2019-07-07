البنتاغون يخطط لبناء محطة فضائية عسكرية على غرار ستار تريك

2019/07/07 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وحدة الدفاع التابعة للبنتاغون (DIU)، طلبا للحصول على “محطة مدارية مستقلة وحرة” في الفضاء لتكون مركزا لاستضافة التجارب والمعدات العسكرية في المدار.ويخطط البنتاغون لبناء محطة فضائية عسكرية على طراز سفينة الفضاء “ستار تريك”، والتي يمكن أن يتوسع نطاقها لتكون مأهولة بالبشر في المستقبل.وحددت وحدة الدفاع متطلباتها في مقترح أشارت فيه إلى أن

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