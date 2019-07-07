عبد المهدي يصدر بياناً بشأن عملية

2019/07/07 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد اليوم، الأحد، بياناً بشأن عملية "إرادة النصر" التي انطلقت صباح اليوم.وقال عبد المهدي في بيان مقتضب تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه: "نشد على أيدي قواتنا البطلة وستحقق النصر الأكيد بعزيمة الأبطال على عصابات داعش الإرهابية وستضيف الى سجل انتصاراتها انتصارات جديدة تسجل بحروف من ذهب".

وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت، صباح اليوم الأحد، إنطلاق عملية "إرادة النصر" لتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار الى الحدود الدولية العراقية – السورية.

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