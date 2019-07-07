2019/07/07 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أصدرت محكمة جنايات البصرة حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على مدان قتل طليقته بواسطة سكين في قضاء ابي الخصيب وسرقة أموالها.

وقال بيان لمجلس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعدام لمدان بقتل طليقته وسرقة أموالها) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعدام لمدان بقتل طليقته وسرقة أموالها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).