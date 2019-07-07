الامانة تزيل تجاوزات في احدى شوارع بغداد الجديدة

2019/07/07 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت امانة بغداد عن المباشرة بحملة كبيرة لازالة التجاوزات عن شارع 13 شرقي بغداد .

وقال بيان للامانة، تلقته، العهد نيوز، اليوم الاحد، ان

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