2019/07/07 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما اعتبره “انتهاك طهران للاتفاق النووي” الموقع بين إيران والقوى الدولية في فيينا سنة 2015.ووصف ماكرون قرار إيران تخصيب اليورانيوم فوق المستوى المتفق عليه عام 2015 بأنه “انتهاك” للاتفاق.ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول في الرئاسة الفرنسية قوله إن ماكرون جدد تأكيده على ضرورة استئناف الحوار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ماكرون يدين انتهاك طهران الاتفاق النووي وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون يدين انتهاك طهران الاتفاق النووي) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماكرون يدين انتهاك طهران الاتفاق النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).