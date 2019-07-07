2019/07/07 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرة القدم العراقية أنجبت الكثير من اللاعبين الذين أصبحوا نجوماً في سماء الكرة وعلى مر العقود، وأسماء باتت تشكل محطة في ذاكرة عشاق المستطيل الأخضر، وضمت على مدار تاريخها العديد من المواهب الكروية، ومن النجوم المتميزين الذين انجبتهم الملاعب الكابتن صفاء عبد الحكيم الموهبة الكروية التي قدمتها مدينة البرتقال/ محافظة ديالى نهاية العقد الثامن من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكابتن صفاء عبدالحكيم:العراق مدرسة كبيرة في الكرة القدم ولدينا مواهب تحتاج إلى الدعم والإسناد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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