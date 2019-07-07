2019/07/07 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كل عملية تقوم بها اميركا ضد ايران ستعتبر بداية حرب

اكد رئيس منظمة الدفاع المدني العميد غلام رضا جلالي ان كل عملية تقوم

بها اميركا ضد الجمهورية الاسلامية ستعتبرها ايران بداية حرب

عدوانية.واوضح العميد جلالي في كلمة القاها اليوم الاحد في الملتقى الخامس

للعلوم والهندسة الدفاعية عقد بجامعة الامام الحسين (سلام الله عليه)

التابعة لحرس الثورة الاسلامية، إن السبب الرئيسي وراء عداء أميركا

لايران هو مبادئ الثورة الاسلامية التي تعارض الهيمنة الأميركية وهذا

العداء سيستمر.واشار الى اميركا بعد مجيء ترامب بدات مرحلة جديدة في مواجهة الثورة

الاسلامية وذلك باستخدام الفضاء الافتراضي، مع قيام الاوروبيين باطلاق

التصريحات والوعود غير العملية من اجل ابقاء ايران في الاتفاق

النووي.واضاف العميد جلالي: ان الفضاء الافتراضي يمنح العدو امتيازات ومن

بينها العمليات المعرفية، وان جميع محاولات العدو في العام الماضي

تركزت على استخدم الفضاء الافتراضي وممارسة الضغوط الاقتصادية، بغية

احداث نزاع بين الشعب والدولة.واكد رئيس منظمة الدفاع المدني الايراني احباط اربع مراحل من عمليات

العدو في العام الماضي، وقال: هذا العام ستبوء جميع إجراءات العدو

بالفشل بفضل وحدة الكلمة وقائد الثورة الاسلامية.ووصف العميد جلالي، اسقاط طائرة التجسس الاميركية المسيرة بانه اجراء

تكتيكي سيكون له تأثير طويل الأمد في مجال الردع.وتابع قائلا: هذا الاجراء افشل خطة عسكرية للعدو لتخويف الشعب

الايراني.وكشف العميد جلالي على انه خلال الشهرين الماضيين تم ارسال اكثر من 60

وفدا دبلوماسيا الى ايران كوسطاء، موضحا ان قائد الثورة اتخذ تدابير

سياسية وحدد مسار لتقليص تعهدات الاتفاق النووي بشكل تدريجي.واضاف: بعد اسقاط الطائرة المسيرة الاميركية المعتدية، اعلن العدو عن

طريق الوسطاء الدبلوماسيين انه من اجل حفظ ماء وجهه سيقوم بعملية

محدودة وفي منطقة قليلة الاهمية، وعليكم (اي الايرانيون) ان لا تردوا

على هذه العملية، فكان جواب الجمهورية الاسلامية الايرانية هو أننا

نعتبر كل عملية ضدنا بداية للحرب وسوف نقوم بالرد عليها، وسنحدد ساحة

المعركة، وإذا بدأتم الحرب، فاننا من سيعلن انهائها.واشار العميد جلالي الى ان العمليات الارهابية هي احد اوجه الحرب

الاميركية ضد ايران، مضيفا: ان الاميركيين جندوا كل امكانياتهم بهدف

زعزعة الامن في البلاد، ولن يستطيعوا فعل أي شيء، ويرجع استقرار الوضع

الأمني الحالي في ايران الى الجهود الدؤوبة من قبل القوات العسكرية

والامنية في البلاد.واشار رئيس منظمة الدفاع المدني الى مزاعم الاميركان بتنفيذ هجمات

سيبرانية على البنى التحتية في ايران بعد اسقاط الطائرة المسيرة،

وقال: ان الذي يدعي أنه نفذ هجوما سيبرانيا ويملك 98 ٪ من بنيته

التحتية على منصة سيبرانية، فان لديه بطبيعة الحال أكثر نقاط الضعف.

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