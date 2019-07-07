2019/07/07 | 13:36

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اتحاد أمريكا الجنوبية يصدر بيانا ناريا للرد بقوة على ادعاءات ميسي !

أصدر "كونيمبول" (اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم) بيانًا ناريًا

للرد بقوة على ادعاءات ميسي بفساد التحكيم في القارة والذي ظهر خلال

مباريات كوبا أمريكا 2019.وخرج قائد منتخب الأرجنتين للمرة الثانية صباح اليوم في تصريحات

صحفية يؤكد فيها على فساد التحكيم في القارة ولهذا السبب لم يستلم

ميداليته البرونزية بعد نهاية مباراة تشيلي لتحديد المركزين الثالث

والرابع.

وكان "ميسي" قد تعرض للطرد المباشر من حكم مباراة الأرجنتين وتشيلي

بالأمس، بعد مشاجرة دخل فيها مع "جاري ميديل" لاعب المنافس ضمن

أحداث الشوط الأول.

ووضع الاتحاد القاري عبر موقعه الرسمي بيانًا، جاء نصه

كالتالي:"في كرة القدم أحيانًا تربح وتخسر، والركيزة الأساسية هي اللعب النظيف

وقبول النتائج بإخلاص واحترام، الشيء نفسه ينطبق على قرارات الحكام،

والتي هي إنسانية وستظل دائمًا مثالية"."من غير المقبول أن تطلق اتهامات لا أساس لها من الصحة والحقيقة

والتشكك في نزاهة بطولة كبيرة مثل كوبا أمريكا، بسبب بعض الحالات

التحكيمية التي ظهرت خلال المسابقة والتي ضمت 12 منتخبًا"."تمثل هذه الاتهامات الافتقار إلى احترام المنافسة وجميع اللاعبين

المشاركين بها ومئات المسئولين المحترفين في كونيمبول، وهم أشخاص

يعملون بكل جهد منذ 2016 ويتسمون بالشفافية ويرغبون في تطوير

المنظومة".

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