2019/07/07 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، الأحد، بأن قوات الحشد الشعبي قتلت عنصرين بتنظيم “ داعش” الإجرامي باحبا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحشد الشعبي يقتل “داعشيين” باحباط هجوم إرهابي في كركوك) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحشد الشعبي يقتل “داعشيين” باحباط هجوم إرهابي في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).