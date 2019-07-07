2019/07/07 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للجمارك اليوم الأحد إتلاف أدوية بشرية وليبلات ورقية تستخدم للغش التجاري في جمرك مطار بغداد الدولي.وذكرت الهيئة في بيان ، أن “السلطات الجمركية في جمرك مطار بغداد الدولي قامت بإتلاف أدوية بشرية مخالفة وليبلات ورقية تستخدم للغش التجاري”.وأضافت , أن “ كوادرها العاملة في المطار تمكنت ايضا من حجز (أدوية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إتلاف أدوية بشرية مخالفة في مطار بغداد الدولي النعيم نيوز.

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