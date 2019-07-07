صدور أمر بالتحقيق مع الجهة المنفذة لمجمع الدوائر العدلية في مدينة الصدر

2019/07/07 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أصدر المفتش العام في وزارة العدل بشار أحمد محمد، أمرا بالحقيق مع الجهة المنفذة لمجمع الدوائر العدلية في مدينة الصدر.

وقال مكتب المفتش العام في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المفتش العام لوزارة العدل القاضي بشار أحمد محمد أمر بفتح تحقيق عاجل بحق الجهة المنفذة لمجمع الدوائر العدلية في مدينة الصدر”، مبينا ان “المفتش العام اطلع خلال زيارة ميدانية للمجمع على الأقسام والشعب وما يحيط البناية من مشيدات وتجاوزات”.

وأضاف، ان “مفتش العدل استمع الى مدراء دوائر التسجيل العقاري والتنفيذ وكتاب العدول ورعاية القاصرين عن إحتياجات ومعوقات العمل، وخصوصاً ما يتعلق بعدم ملاءمة مساحات كبيرة من غرف البناية للعمل أو اماكن حفظ الاضابير، ومخاطر تعرض بعض الغرف الى الانهيار”.

وأشار البيان الى “رصد وجود تهالك للبناية وعدم استفادة المراجعين من الاقسام الصحية، وشكاوى من قبل المراجعين بأن وضع البناية على هذا الحال منذ افتتاحها عام 2009″، موضحا انه “على ضوء هذا قرر المفتش العام فتح تحقيق بالموضوع للكشف عن المقصرين ومحاسبتهم وفق القانون”.

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